Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
16:28
EXXEN CANLI İZLE EKRANI | EXXEN ile Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı canlı yayın tıkla izle
Beşiktaş ile Dinamo Zagreb bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen kişiler maçın oynanacağı yayın kanalını merak ediyordu. Konuya ilişkin beklenen açıklama ise geldi. Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak. İşte Exxen canlı izle ekranı ile Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı…