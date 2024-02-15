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Haberler Galeri Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:57

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

Exxen canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Belirli bir ücret ödenerek üye olunan dijital platformda maç yayınları naklen takip edilebiliyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 15 Şubat Perşembe günü oynanacak. Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen'den yayınlanacak. Bu noktada futbolseverler EXXEN canlı yayın izle ekranı araştırmalarına başladı. Bu akşam oynanacak GS Avrupa karşılaşması için nefesler tutulmuş durumda. İşte 15 Şubat 2024 Exxen canlı maç izle ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı canlı yayın izle!

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN canlı izle ekranı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları sebebiyle araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek. Galatasaray Sparta Prag maçı bu akşam saat 20.45'te Exxen'den naklen yayınlanacak. Platforma üye olan futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarını EXXEN canlı yayın izle ekranı ile takip edilebilecek. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, Exxen canlı izle ekranı üzerinden Galatasaray Sparta Prag maçını takip edebilirsiniz.

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE NASIL OLUNUR?

Exxen'e üye olmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Exxen.com.tr adresine giriş yaparak, ad soyadı bölümü ve mail bölümünü doldurmaları ve "Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle" butonunu işaretlemeleri gerekiyor.

Mail hesabına gelen doğrulama kodu ile üye olma işlemi tamamlanıyor. Exxenspor seçeneğine tıklayarak reklamlı veya reklamsız bir paket seçimi yaparak ödeme bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Ücretsiz deneme kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı bilgilerinin verilmesi gerekiyor.

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Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı Exxen fiyatı

Aylık: 84.50 TL > 99.90 TL

Yıllık: 70.40 TL > 83 TL x 12

Reklamsız Exxen fiyatı

Aylık: 116.90 TL > 137.90 TL

Yıllık: 97.40 > 115 TL x 12

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Reklamlı Exxen Spor fiyatı

Aylık: 157 TL > 222.5 TL

Sezonluk: 188.5 TL > 185 TL x 9

Reklamsız Exxen Spor ücreti

Aylık: 184 TL > 260.5 TL

Sezonluk: 220.90 TL > 217 TL x 9

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Sparta Prag maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

Exxen Ücreti Ödeme:

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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