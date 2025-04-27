Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
14:16
EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bugün İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor. 30 maçta yalnızca 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Eyüpspor - Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...