EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, bugün deplasmanda İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Sezon genelinde gösterdiği istikrarlı performansla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki; Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Eyüpspor - Galatasaray maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında detaylar.