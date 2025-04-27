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Haberler Galeri EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 14:16

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bugün İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor. 30 maçta yalnızca 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Eyüpspor - Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, bugün deplasmanda İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Sezon genelinde gösterdiği istikrarlı performansla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki; Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Eyüpspor - Galatasaray maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında detaylar.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 27 Nisan Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Onun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Dödüncü hakemlik görevini Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem ve Thiam

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemin, Yunus, Sara, Sallai ve Osimhen

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?