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Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz futbolcularından 'feda' isteyeceklerini belirtmişti. Süper Lig'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan Radamel Falcao'nun indirime yanaşmadığı belirtilmişti. Peki Galatasaray'da hangi futbolcu ne kadar alıyor. İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:09
Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 'e verilen arada büyük bir mali zarara uğradığı belirtilen , çözüm arıyor.

Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

Başkan , konu ile ilgili resmi yayın organına yaptığı konuşmada uğranılan zararı belirtmiş ve oyunculardan indirime gitmelerini istediğini dile getirmişti.

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Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

DEV ZARAR

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak." dedi.

Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

Öte yandan , konuşmasının devamında "Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz." dedi.

Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

MAAŞ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
, maaşlarla ilgili yaptığı konuşmasında, "Zor durumlar, zorlu durumlar iki-üç tür insan yaratır. Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden canını ortaya koymasını istemiyoruz. Sıkıntılı süreci atlatmak için profesyonel oyunculardan fedakarlığı resmi olarak istedik. Oyuncular inceliyor, Selçuk İnan kendi bir hamle yaptı. Görüşmeler sürüyor." dedi.

Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

FALCAO REDDETTİ İDDİASI

Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre 'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun, yönetimin kendisine sunduğu indirim teklifini etmediği aktarıldı.

Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!

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