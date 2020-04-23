Falcao'nun aldığı ücret olay oldu!
Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz futbolcularından 'feda' isteyeceklerini belirtmişti. Süper Lig'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan Radamel Falcao'nun indirime yanaşmadığı belirtilmişti. Peki Galatasaray'da hangi futbolcu ne kadar alıyor. İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 23.04.2020
10:55
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
11:09
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Corona virüsü pandemisi nedeniyle
Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali zarara uğradığı belirtilen Galatasaray, çözüm arıyor.
Başkan
Mustafa Cengiz, konu ile ilgili resmi yayın organına yaptığı konuşmada uğranılan zararı belirtmiş ve oyunculardan indirime gitmelerini istediğini dile getirmişti.
DEV ZARAR
Sarı kırmızılı kulübün başkanı
, "Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak." dedi.
Öte yandan
Mustafa Cengiz, konuşmasının devamında "Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz." dedi.
MAAŞ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI Mustafa Cengiz, maaşlarla ilgili yaptığı konuşmasında, "Zor durumlar, zorlu durumlar iki-üç tür insan yaratır. Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden canını ortaya koymasını istemiyoruz. Sıkıntılı süreci atlatmak için profesyonel oyunculardan fedakarlığı resmi olarak istedik. Oyuncular inceliyor, Selçuk İnan kendi bir hamle yaptı. Görüşmeler sürüyor." dedi.
FALCAO REDDETTİ İDDİASI
Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun, yönetimin kendisine sunduğu indirim teklifini etmediği aktarıldı.
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