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  • Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 12:58
Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 10'ncu haftasına 12 puanla 8'inci sırada giren , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ligde Galatasaray zaferinin taçlanması, camianın futbol takımı etrafında yeni umutlara tutunması için 'ın 'u yenmeye ihtiyacı vardı.

Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maçın başında Vida ve Diaby ile gelen goller oyunun çehresini değiştirdi.

Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Adeta dağılan Antalya hem defansta hem orta sahada kontrolünü kaybetti.

Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gollerden sonra da ilk yarı sonuna kadar fırsat bulan siyah-beyazlı oyuncular bunları değerlendiremedi. Lens ve Diaby biraz daha hazır ve becerikli olsa ilk yarı skor 4-0 olabilirdi.

Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

2-0'dan sonra 23'te Bülent Korkmaz'ın Chico'yu çıkarıp Serdar Özkan'ı oyuna alma hamlesi yerindeydi. Serdar kendi bölgesinde 'ın kolay çıkışının zorlaştırdı.

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