Fatih Doğan Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bugünkü yazısında Antalyaspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 10'ncu haftasına 12 puanla 8'inci sırada giren Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Antalyaspor - Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı... Ligde Galatasaray zaferinin taçlanması, camianın futbol takımı etrafında yeni umutlara tutunması için Beşiktaş'ın Antalyaspor'u yenmeye ihtiyacı vardı. Maçın başında Vida ve Diaby ile gelen goller oyunun çehresini değiştirdi. Adeta dağılan Antalya hem defansta hem orta sahada kontrolünü kaybetti. Gollerden sonra da ilk yarı sonuna kadar fırsat bulan siyah-beyazlı oyuncular bunları değerlendiremedi. Lens ve Diaby biraz daha hazır ve becerikli olsa ilk yarı skor 4-0 olabilirdi. 2-0'dan sonra 23'te Bülent Korkmaz'ın Chico'yu çıkarıp Serdar Özkan'ı oyuna alma hamlesi yerindeydi. Serdar kendi bölgesinde Beşiktaş'ın kolay çıkışının zorlaştırdı.