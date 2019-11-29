Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Futbolda her takımın kötü maçları, dönemleri olur. Ancak bir kulüpte veya ülkede bu tür başarısızlıklar "rezalet sonuçlar" özeleştirisi yerine "onurlu yenilgilere" dönüşürse ki son dönemde maalesef öyle bir iklim var, asıl küçülme ve kaybetme o zaman yaşanır.