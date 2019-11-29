Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bugünkü yazısında, Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını kaleme aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Slovan Bratislava'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. SABAH'ın usta kalemi Fatih Doğan, Beşiktaş - Slovan Bratislava maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı... Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde bu yıl grupta aldığı sonuçlar dün geceki umut veren galibiyete rağmen içler acısı... Galatasaray, Trabzonspor'un durumları da farklı değil! Rakiplerin gücü, bütçesi tecrübesi bizimkilere oyun açısından mazeret üretme şansını verecek nitelikte değil. 'Efendim! Sakatımız çok, gençlere şans veriyoruz, ligi düşünüyoruz...' gibi açıklamalar bizce laf-ı güzaf... Yani boş laf... Futbolda her takımın kötü maçları, dönemleri olur. Ancak bir kulüpte veya ülkede bu tür başarısızlıklar 'rezalet sonuçlar' özeleştirisi yerine 'onurlu yenilgilere' dönüşürse ki son dönemde maalesef öyle bir iklim var, asıl küçülme ve kaybetme o zaman yaşanır. Beşiktaş'a ve dünkü galibiyete dönelim! Vodafone Park'ı açıldığı günden bu yana ilk kez bu kadar az seyircili ve ruhsuz gördüm. Maçın ilk 45 dakikasında futbolcuların durumu taraftardan farklı değildi. Bratislava'nın 35. dakika Daniel ile bulduğu gol, 'Bir gol nasıl kolay yenilir' diye okullarda gösterilir.