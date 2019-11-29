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  • Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 08:45
Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında 'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

'ın Avrupa Ligi'nde bu yıl grupta aldığı sonuçlar dün geceki umut veren galibiyete rağmen içler acısı... Galatasaray, Trabzonspor'un durumları da farklı değil!

Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Rakiplerin gücü, bütçesi tecrübesi bizimkilere oyun açısından mazeret üretme şansını verecek nitelikte değil. "Efendim! Sakatımız çok, gençlere şans veriyoruz, ligi düşünüyoruz..." gibi açıklamalar bizce laf-ı güzaf... Yani boş laf...

Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Futbolda her takımın kötü maçları, dönemleri olur. Ancak bir kulüpte veya ülkede bu tür başarısızlıklar "rezalet sonuçlar" özeleştirisi yerine "onurlu yenilgilere" dönüşürse ki son dönemde maalesef öyle bir iklim var, asıl küçülme ve kaybetme o zaman yaşanır.

Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

'a ve dünkü galibiyete dönelim! Vodafone Park'ı açıldığı günden bu yana ilk kez bu kadar az seyircili ve ruhsuz gördüm.

Fatih Doğan Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Maçın ilk 45 dakikasında futbolcuların durumu taraftardan farklı değildi. Bratislava'nın 35. dakika Daniel ile bulduğu gol, "Bir gol nasıl kolay yenilir" diye okullarda gösterilir.

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