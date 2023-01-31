Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:42

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçları başlıyor. Karagümrük Beşiktaş maçı canlı yayın için heyecan dorukta. Son beş maçtan galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar seriyi devam ettirmek istiyor. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları ile araştırılıyor. Şifresiz maç izle seçeneklerini araştıran taraftarlar nefeslerini tuttu. 38 puanla 4. Sıraya yükselen Kartallar, 10. Sırada yer alan İstanbullu ekip ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi statta? İşte, muhtemel 11'ler…