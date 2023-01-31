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Haberler Galeri Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:42

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçları başlıyor. Karagümrük Beşiktaş maçı canlı yayın için heyecan dorukta. Son beş maçtan galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar seriyi devam ettirmek istiyor. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları ile araştırılıyor. Şifresiz maç izle seçeneklerini araştıran taraftarlar nefeslerini tuttu. 38 puanla 4. Sıraya yükselen Kartallar, 10. Sırada yer alan İstanbullu ekip ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi statta? İşte, muhtemel 11'ler…

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz seçenekleriyle araştırılmaya başladı. Spor Toto Süper Lig 22. Haftada oynanacak karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Siyah beyazlı ekip galibiyet serisine devam etmek istiyor. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak soruları yanıt arıyor. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler…

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanlı Süper Lig karşılaşması 31 Ocak Salı günü (bugün) oynanacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı izle kanalı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN SPORTS 1 olacak.

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

KANAT KONTENJANA TAKILMAYACAK!

Forvet bölgesine Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, kanada takviye yaparak takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, kontenjan sorunu nedeniyle bu bölge için 21 yaş altı oyunculara yöneldi.

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