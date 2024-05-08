Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:11
Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelelerinde bu akşam Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşılaşması yaşanacak. Trabzon'da oynanan ilk maçta borda mavili takım 3 golleriyle Karagümrük'ü mağlup etmeyi başarmışlardı. Trabzonspor bu mücadeleyi de kazanarak finale adını yazdırmak istiyor. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maç için heyecanlı bekletiş sürüyor. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Fatih Karagümrük Trabzonspor ZTK yarı final maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!