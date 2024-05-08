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Haberler Galeri Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:11

Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelelerinde bu akşam Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşılaşması yaşanacak. Trabzon'da oynanan ilk maçta borda mavili takım 3 golleriyle Karagümrük'ü mağlup etmeyi başarmışlardı. Trabzonspor bu mücadeleyi de kazanarak finale adını yazdırmak istiyor. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maç için heyecanlı bekletiş sürüyor. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Fatih Karagümrük Trabzonspor ZTK yarı final maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Kupası'nda heyecan Karagümrük - Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. İlk maçta üstünlüğü sağlayan taraf olan Trabzonspor deplasmanda da galibiyeti kazanarak kupa finaline yükselmek istiyor. Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal…

Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük'ün Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

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Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karagümrük'ün Trabzonspor'u evinde ağırlayacağı maç A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarından olan bu maçı A Spor ekranlarından canlı izleyebiliriz.

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK KUPADA FARKLI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fatih Karagümrük bu çıkışını kupada da sürdürmek istiyor. İstanbul ekibi, dördüncü turda Derincespor, beşinci turda Kırklarelispor, son 16 turunda Samsunspor ve çeyrek finalde Galatasaray'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fatih Karagümrük ilk karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup olurken sahadan galibiyetle ayrılarak finale uzanmak istiyor. Tolunay Kafkas yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, iki ve üzeri farkla galip gelmesi durumunda adını finale yazdıracak. Karagümrük'ün rakibini tek farkla mağlup etmesi durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

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