Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı canlı izle | ZTK yarı final Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK KUPADA FARKLI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fatih Karagümrük bu çıkışını kupada da sürdürmek istiyor. İstanbul ekibi, dördüncü turda Derincespor, beşinci turda Kırklarelispor, son 16 turunda Samsunspor ve çeyrek finalde Galatasaray'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fatih Karagümrük ilk karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup olurken sahadan galibiyetle ayrılarak finale uzanmak istiyor. Tolunay Kafkas yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, iki ve üzeri farkla galip gelmesi durumunda adını finale yazdıracak. Karagümrük'ün rakibini tek farkla mağlup etmesi durumunda mücadele uzatmalara gidecek.