Fatih Terim "daha güçlü döneceğiz" demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri Benfica maçının ardından teknik direktör Fatih Terim'in Avrupa'ya daha güçlü döneceklerini belirttiği Galatasaray'da, transfer listesindeki o isim ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve turnuvaya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında, 'UEFA veya Şampiyonlar Ligi'ne çok daha güçlü ve daha ileriye gidebilecek bir takımla döneceğimize herkes emin olabilir.' ifadelerini kullanmıştı. Fanatik'in haberine göre lider Medipol Başakşehir'e olan yakın takibini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya alternatif arayan Fatih Terim, ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen Younes Belhanda'nın yerine de oyuncu bakmaya başladı. Christian Luyindama, Marcao ve Henry Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile irtibat halinde olan deneyimli çalıştırıcıya, Çekya ekibi Jablonec'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Michal Travnik'in ismi sunuldu. Sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koyan Galatasaray yönetimi, Travnik'i transfer ederek Faslı yıldızın boşlıuğunu doldurmak istiyor. Ara transfer döneminde Fatih Terim'in, Al-Ittihad'e satışına onay vermediği Younes Belhanda, Arap kulüplerinin şimdiden iştahını kabartmış durumda. Galatasaray, Faslı oyuncudan 9 ila 11 milyon Euro arasında gelir elde etmeyi planlıyor.