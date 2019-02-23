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  • Fatih Terim "daha güçlü döneceğiz" demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

"daha güçlü döneceğiz" demişti! İşte 'ın transfer gündemindeki o isim

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri Benfica maçının ardından teknik direktör 'in Avrupa'ya daha güçlü döneceklerini belirttiği 'da, transfer listesindeki o isim ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 23:05
Fatih Terim daha güçlü döneceğiz demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve turnuvaya veda eden 'da teknik direktör maç sonrasında, "UEFA veya Şampiyonlar Ligi'ne çok daha güçlü ve daha ileriye gidebilecek bir takımla döneceğimize herkes emin olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim daha güçlü döneceğiz demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

Fanatik'in haberine göre lider Medipol Başakşehir'e olan yakın takibini sürdüren 'da transfer çalışmaları erken başladı.

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Fatih Terim daha güçlü döneceğiz demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

Uruguaylı kaleci 'ya alternatif arayan , ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen 'nın yerine de oyuncu bakmaya başladı.

Fatih Terim daha güçlü döneceğiz demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

Christian Luyindama, Marcao ve Henry Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile irtibat halinde olan deneyimli çalıştırıcıya, Çekya ekibi 'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 'in ismi sunuldu.

Fatih Terim daha güçlü döneceğiz demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

Sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koyan yönetimi, Travnik'i transfer ederek Faslı yıldızın boşlıuğunu doldurmak istiyor.

Fatih Terim daha güçlü döneceğiz demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

Ara transfer döneminde 'in, Al-Ittihad'e satışına onay vermediği , Arap kulüplerinin şimdiden iştahını kabartmış durumda.

Fatih Terim daha güçlü döneceğiz demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

, Faslı oyuncudan 9 ila 11 milyon Euro arasında gelir elde etmeyi planlıyor.

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