Fatih Terim "daha güçlü döneceğiz" demişti! İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki o isim

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve turnuvaya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında, "UEFA veya Şampiyonlar Ligi'ne çok daha güçlü ve daha ileriye gidebilecek bir takımla döneceğimize herkes emin olabilir." ifadelerini kullanmıştı.