Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında geçirdiği son dönemde yakaladığı maç başına puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik adamlarıyla yarışıyor. Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Terim, sarı-kırmızılı ekibin teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4'üncü döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı. Sarı-kırmızılıların başında 2'nci kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalaması yakalamıştı. Terim'in bu ortalaması, Galatasaray'ın başında geçirdiği 4 dönem arasındaki en düşüğü olurken, tecrübeli teknik adam 2011-12 sezonu olan sarı-kırmızılıların başında geçirdiği 3'üncü dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı. Terim, yeniden geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle geldiği Galatasaray teknik direktörlük koltuğunda elde ettiği 2,20 puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik direktörleriyle yarışıyor. Terim'in en önemli rakipleri ve puan ortalamaları ise şöyle: 2,31 ortalamayla Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri