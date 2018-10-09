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dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Galatasaray Teknik Direktörü , sarı-kırmızılı ekibin başında geçirdiği son dönemde yakaladığı maç başına puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik adamlarıyla yarışıyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 17:09
Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Terim, sarı-kırmızılı ekibin teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4'üncü döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı.

Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı.

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Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Sarı-kırmızılıların başında 2'nci kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Terim'in bu ortalaması, Galatasaray'ın başında geçirdiği 4 dönem arasındaki en düşüğü olurken, tecrübeli teknik adam 2011-12 sezonu olan sarı-kırmızılıların başında geçirdiği 3'üncü dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı.

Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Terim, yeniden geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle geldiği Galatasaray teknik direktörlük koltuğunda elde ettiği 2,20 puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik direktörleriyle yarışıyor.

Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

Terim'in en önemli rakipleri ve puan ortalamaları ise şöyle:

Fatih Terim dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı

2,31 ortalamayla Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri

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