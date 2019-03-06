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  • Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan 'da, Teknik Direktör , Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için kalan 10 maçın hesabını yaptı.

TAKVİM Spor galerileri
Giriş Tarihi: 06.03.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 10:35
Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

Lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde son 10 haftaya giren 'da teknik direktör şampiyonluk için parolayı belirledi...

Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

Tecrübeli hoca şanslarının devam ettiğini ve daha kaybettikleri bir şey olmadığına inanıyor.

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Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

Ancak hedefe giden yolda sadece tek bir hata şansları kaldığına düşünüyor.

Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

10 HAFTAYI MERCEK ALTINA ALDI

Alınan bilgilere göre yardımcıları ile birlikte kalan 10 haftayı mercek altına alan 'in "En az 27 puan şart. Sezon sonu 73 puanın altında kalırsak işimiz çok zorlaşır" görüşünde olduğu öğrenildi.

Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

ARTIK HER MAÇ FİNAL GİBİ

Başta TT Stadı'ndaki Başakşehir maçı olmak üzere 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen başarılı hoca tüm çalışmalarını bu yönde yapıyor.

Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

Terim takımını her maça final parolasıyla hazırlayacak.

Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

MAÇ MAÇ KONSANTRASYON!

'in üzerinde durduğu bir konu da futbolcuların sadece önündeki maça konsantre olması...

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