Fatih Terim hesabını yaptı! Şampiyonluk için tek çare...

Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için kalan 10 maçın hesabını yaptı. Lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde son 10 haftaya giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için parolayı belirledi... Tecrübeli hoca şanslarının devam ettiğini ve daha kaybettikleri bir şey olmadığına inanıyor. Ancak Fatih Terim hedefe giden yolda sadece tek bir hata şansları kaldığına düşünüyor. 10 HAFTAYI MERCEK ALTINA ALDI Alınan bilgilere göre yardımcıları ile birlikte kalan 10 haftayı mercek altına alan Fatih Terim'in 'En az 27 puan şart. Sezon sonu 73 puanın altında kalırsak işimiz çok zorlaşır' görüşünde olduğu öğrenildi. ARTIK HER MAÇ FİNAL GİBİ Başta TT Stadı'ndaki Başakşehir maçı olmak üzere 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen başarılı hoca tüm çalışmalarını bu yönde yapıyor. Terim takımını her maça final parolasıyla hazırlayacak. MAÇ MAÇ KONSANTRASYON! Fatih Terim'in üzerinde durduğu bir konu da futbolcuların sadece önündeki maça konsantre olması...