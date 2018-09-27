Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Galatasaray'da, 3-0'lık Akhisarspor hüsranının faturası kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim ilk 11'den bakın kimleri kesti... Süper Lig'de deplasmanda yaptığı Trabzon ve Akhisar maçlarında 7 gol yiyip, iki ağır yenilgi alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, duruma el attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Akhisar'da adeta gezinen Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Mariano ile her ne kadar övgü alsa da Ozan Kabak'ı kulübeye çekmeyi planlıyor. Başarılı hoca, cuma günü yapılacak BB Erzurum karşısında sezon başından bu yana çok az şans verdiği Sofiane Feghouli'yi ise ilk 11'e hazırlıyor. İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda başarılı bir performans sergileyen ve bu sezon 5 gol atan Eren Derdiyok da yeniden formasına kavuşacak. Lokomotiv Moskova maçında harika oynayan Martin Linnes de formsuz Mariano'nun yerine geçecek. Lokomotiv müsabakasında Serdar Aziz ile uyumlu bir görüntü çizen Donk ise stoperde olacak. Tecrübeli hocanın BB Erzurum karşısında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmandaki Porto maçının son provasını yapacak.