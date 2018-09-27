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ilk 11'e neşteri vurdu

'da, 3-0'lık Akhisarspor hüsranının faturası kesildi. Teknik Direktör ilk 11'den bakın kimleri kesti...

Giriş Tarihi: 27.09.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 09:40
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ilk 11'e neşteri vurdu
Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Süper Lig'de deplasmanda yaptığı Trabzon ve Akhisar maçlarında 7 gol yiyip, iki ağır yenilgi alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör , duruma el attı.

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ilk 11'e neşteri vurdu
Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Tecrübeli çalıştırıcı, Akhisar'da adeta gezinen Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Mariano ile her ne kadar övgü alsa da Ozan Kabak'ı kulübeye çekmeyi planlıyor.

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ilk 11'e neşteri vurdu
Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Başarılı hoca, cuma günü yapılacak BB Erzurum karşısında sezon başından bu yana çok az şans verdiği Sofiane Feghouli'yi ise ilk 11'e hazırlıyor.

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ilk 11'e neşteri vurdu
Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda başarılı bir performans sergileyen ve bu sezon 5 gol atan Eren Derdiyok da yeniden formasına kavuşacak.

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ilk 11'e neşteri vurdu
Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Lokomotiv Moskova maçında harika oynayan Martin Linnes de formsuz Mariano'nun yerine geçecek.

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ilk 11'e neşteri vurdu
Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Lokomotiv müsabakasında Serdar Aziz ile uyumlu bir görüntü çizen Donk ise stoperde olacak.

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ilk 11'e neşteri vurdu
Fatih Terim ilk 11'e neşteri vurdu

Tecrübeli hocanın BB Erzurum karşısında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmandaki Porto maçının son provasını yapacak.

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