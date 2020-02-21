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11'inde kararsız! 3 isim...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da tüm hesaplar yenilmemek üzerine kuruluyor. Teknik direktör Fatih Terim, Kadıköy deplasmanında sahaya süreceği isimleri belirledi. Ancak tecrübeli teknik adam 3 bölge için kararını henüz verebilmiş değil...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 12:21
Fatih Terim Kadıköy 11'inde kararsız! 3 isim...

'in 23. haftasında , deplasmanda 'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar 'de 21 yıllık seriyi sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Fatih Terim Kadıköy 11'inde kararsız! 3 isim...

Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte ardı ardına yaşanan puan kayıpları nedeniyle moraller bozukken konuk ekip 'da durum tam tersi bir halde...

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Fatih Terim Kadıköy 11'inde kararsız! 3 isim...

Ligin ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan , son oynadığı 5 lig maçından da 3 puan almasını bildi. Bu seriyi karşısında da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar 22 hafta sonunda topladığı 42 puanla 3. sırada yer alırken, Fenerbahçe 38 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Fatih Terim Kadıköy 11'inde kararsız! 3 isim...

Öte yandan 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 'de yalnızca 18 dakika skoru önde götürebildi.

Fatih Terim Kadıköy 11'inde kararsız! 3 isim...

Teknik direktörler açısından da oldukça büyük öneme sahip olan dev derbide, ve bu güne dek 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda Terim sahadan 4 kez galip ayrılırken, Yanal'ın takımlar 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Terim Kadıköy 11'inde kararsız! 3 isim...

TEK DERBİ TERİM'İN
İki teknik adam derbilerde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda 'li 'ın 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere bitti. 11 Ağustos 2013 tarihinde oynanan maçında Galatasaray, 'yi uzatmada 'nın golü ile 1-0 mağlup edip, kupayı alan taraf olmuştu.

Fatih Terim Kadıköy 11'inde kararsız! 3 isim...

İKİ TARAFTA KAZANMAK İSTİYOR
Ligde zirve yarışı iyiden iyiye kızışmışken üzerindeki karabulutları derbisinde alınacak bir galibiyet ile dağıtmak istiyor... Hem yönetim hem de taraftar nezdinde pozitif bir hava yakalamaya ihtiyacı olan sarı-lacivertliler hata yapmak istemiyor.

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