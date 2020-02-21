Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da tüm hesaplar yenilmemek üzerine kuruluyor. Teknik direktör Fatih Terim, Kadıköy deplasmanında sahaya süreceği isimleri belirledi. Ancak tecrübeli teknik adam 3 bölge için kararını henüz verebilmiş değil...
Giriş Tarihi: 21.02.2020
12:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
12:21
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Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte ardı ardına yaşanan puan kayıpları nedeniyle moraller bozukken konuk ekip
Galatasaray'da durum tam tersi bir halde...
Ligin ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan
Galatasaray, son oynadığı 5 lig maçından da 3 puan almasını bildi. Bu seriyi Fenerbahçe karşısında da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar 22 hafta sonunda topladığı 42 puanla 3. sırada yer alırken, Fenerbahçe 38 puanla 6. sırada kendine yer buldu.
Öte yandan
Fenerbahçe 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmezken, Galatasaray bu süreçte Kadıköy'de yalnızca 18 dakika skoru önde götürebildi.
Teknik direktörler açısından da oldukça büyük öneme sahip olan dev derbide,
Fatih Terim ve Ersun Yanal bu güne dek 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda Terim sahadan 4 kez galip ayrılırken, Yanal'ın takımlar 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
TEK DERBİ TERİM'İN İki teknik adam derbilerde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fatih Terim'li Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere bitti. 11 Ağustos 2013 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi uzatmada Didier Drogba'nın golü ile 1-0 mağlup edip, kupayı alan taraf olmuştu.
İKİ TARAFTA KAZANMAK İSTİYOR Ligde zirve yarışı iyiden iyiye kızışmışken Fenerbahçe üzerindeki karabulutları Galatasaray derbisinde alınacak bir galibiyet ile dağıtmak istiyor... Hem yönetim hem de taraftar nezdinde pozitif bir hava yakalamaya ihtiyacı olan sarı-lacivertliler hata yapmak istemiyor.