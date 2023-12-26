Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos’la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
15:40
Son dakika haberi! Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı? Yunanistan'ın başkenti Atina merkezli bir futbol takımı olan Panathinaikos ile Fatih Terim'in anlaşmaya varıldığı yönünde son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. En son Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'in, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaşmaya vardığı yönünde iddialar araştırılıyor. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı, yeni teknik direktörü mü?