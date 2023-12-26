Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos’la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 20 Ocak 2022 tarihinde görevinden ayrılan Fatih Terim uzun süredir sessizliğini koruyordu. Bugün ortaya çıkan bir iddiaya göre Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan olacak. Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme imzalamak üzere görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı mı?