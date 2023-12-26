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Haberler Galeri Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:40

Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

Son dakika haberi! Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı? Yunanistan'ın başkenti Atina merkezli bir futbol takımı olan Panathinaikos ile Fatih Terim'in anlaşmaya varıldığı yönünde son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. En son Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'in, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaşmaya vardığı yönünde iddialar araştırılıyor. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı, yeni teknik direktörü mü?

Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos’la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 20 Ocak 2022 tarihinde görevinden ayrılan Fatih Terim uzun süredir sessizliğini koruyordu. Bugün ortaya çıkan bir iddiaya göre Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan olacak. Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme imzalamak üzere görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'la mı anlaştı mı?

Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos’la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

FATİH TERİM PANATHİNAİKOS'LA MI ANLAŞTI?

Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.

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Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos’la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

Ntvspor'da yer alan habere göre Yunan ekibi, deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim ile görüşmelere başladı. Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bu teklife nasıl bir cevap vereceği merakla beklenirken, sözleşme iddiaları şu şekilde;

Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos’la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAĞI İDDİASI

70 yaşındaki teknik adamın Panathinaikos ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ve son prosedürlerin görüşüldüğü öğrenildi. Terim'in kısa süre içinde 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

Fatih Terim hangi takımla anlaştı? Yeni rotası Yunanistan! Fatih Terim Panathinaikos’la mı anlaştı, sözleşme imzaladı mı?

Panathinaikos ile prensip anlaşmasına varan Fatih Terim'in, sözleşme imzalamak için yarın Atina'ya gitmesi bekleniyor.

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