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transfer müjdesini otobüste verdi!

Leipzig maçının ardından kafilesi stattan ayrılırken taraftarlar ile arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

SABAH Spor galerileri
Giriş Tarihi: 13.01.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 11:19
Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Belek kampında 1.Lig ekibi Eskişehirspor'la 3-3 berabere kalan Almanya'daki hazırlık maçında da RB Leipzig ile yenişemedi: 1-1.

Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Poulsen'in golüyle 34. dakikada 1-0 geri düşen sarı-kırmızılılar, üçlü savunmaya döndüğü ikinci yarıda skoru eşitledi.

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Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Sinan Gümüş'ün savunma arkasına kaçırdığı Linnes golü attı.

Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Transferde yine geç kalan 'da şapkadan tavşan çıkarmaya devam etti.

Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Donk stoper, Linnes sol bek olarak oynarken, Sinan forvette tek başınaydı.

Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Leipzig'in kadrosunda yer alan Türk oyuncu Atınç Nukan son 15 dakikada görev yaptı.

Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Bruma'nın satış sözleşmesindeki madde gereği dünkü özel maçın geliri sarı-kırmızılı kulübe kaldı.

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