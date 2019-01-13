Fatih Terim transfer müjdesini otobüste verdi!

Leipzig maçının ardından Galatasaray kafilesi stattan ayrılırken taraftarlar ile Fatih Terim arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Belek kampında 1.Lig ekibi Eskişehirspor'la 3-3 berabere kalan Galatasaray Almanya'daki hazırlık maçında da RB Leipzig ile yenişemedi: 1-1. Poulsen'in golüyle 34. dakikada 1-0 geri düşen sarı-kırmızılılar, üçlü savunmaya döndüğü ikinci yarıda skoru eşitledi. Sinan Gümüş'ün savunma arkasına kaçırdığı Linnes golü attı. Transferde yine geç kalan Galatasaray'da Fatih Terim şapkadan tavşan çıkarmaya devam etti. Donk stoper, Linnes sol bek olarak oynarken, Sinan forvette tek başınaydı. Leipzig'in kadrosunda yer alan Türk oyuncu Atınç Nukan son 15 dakikada görev yaptı. Bruma'nın satış sözleşmesindeki madde gereği dünkü özel maçın geliri sarı-kırmızılı kulübe kaldı.