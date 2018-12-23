Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta teknik direktör Fatih Terim adını bir kez daha sarı kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlanırken, ikinci yarına oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takım müsabakadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Eren Derdiyok (penaltıdan), Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un gollerini Robinho (2) kaydetti. GALİBİYET HASRETİNİ SONLANDIRDI Galatasaray, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı 4 maçı kazanamamıştı. Bu karşılaşmalarda Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray, Beşiktaş'a mağlup olmuştu.