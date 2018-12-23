Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

, yokluğunda tarih yazdı! ile...

'ın Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta teknik direktör adını bir kez daha sarı kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 00:06
Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlanırken, ikinci yarına oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takım müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

Karşılaşmada 'ın gollerini Eren Derdiyok (penaltıdan), Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un gollerini Robinho (2) kaydetti.

Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

GALİBİYET HASRETİNİ SONLANDIRDI

, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı 4 maçı kazanamamıştı.

Fatih Terim, yokluğunda tarih yazdı! Galatasaray ile...

Bu karşılaşmalarda Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan , Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

BİZE ULAŞIN