Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:57
Fatih Terim Yunanistan'ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...
Yunanistan Kupası'nda PAOK karşısında son dakikalarda bulduğu golle maçı uzatmalara götüren ve penaltılarda galip gelerek rakibini eleyen Panathinaikos finale yükseldi. Rakiplerini tek tek saf dışı bırakıp, adını finale yazdıran 70 yaşındaki Fatih Terim, kısa süre içerisinde lige de damga vurarak adından söz ettirmeyi başardı. Yunan basını İmparator'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o sözler ve dikkat çeken detay...