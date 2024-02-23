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Haberler Galeri Fatih Terim Yunanistan'ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:57

Fatih Terim Yunanistan'ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...

Yunanistan Kupası'nda PAOK karşısında son dakikalarda bulduğu golle maçı uzatmalara götüren ve penaltılarda galip gelerek rakibini eleyen Panathinaikos finale yükseldi. Rakiplerini tek tek saf dışı bırakıp, adını finale yazdıran 70 yaşındaki Fatih Terim, kısa süre içerisinde lige de damga vurarak adından söz ettirmeyi başardı. Yunan basını İmparator'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o sözler ve dikkat çeken detay...

Fatih Terim Yunanistan’ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...

Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim, komşu ülke Yunanistan'da da 'İmparator' lakabının hakkını veriyor.

Fatih Terim Yunanistan’ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...

Deneyimli çalıştırıcı, Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda finale çıkarırken, ligde de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

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Fatih Terim Yunanistan’ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...

'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu sürdüren Fatih Terim ve öğrencileri; son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarla, çeyrek finalde Atromitos'u 90+5'te eledi.

Fatih Terim Yunanistan’ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...

Yine güçlü ekiplerden PAOK'u 120+9'da avlayıp maçı uzatmaya götüren Pana, seri penaltılar sonunda 6-5 üstün gelip final biletini cebine koydu.

Fatih Terim Yunanistan’ı sallamaya devam ediyor! Lige adeta damga vurdu: Övgü dolu sözler...

LİGDE DE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Ivan Jovanovic'in yerine göreve gelen Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi'nin teknik direktör değişikliği sonrası en çok fayda sağlayan hocası oldu.

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