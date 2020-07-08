Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

'den 'nu çıldırtacak !

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, yeniden karşı karşıya geldi. Son yıllarda neredeyse her transfer dönemi aynı oyunculara talip olan ezeli rakipler, bu yıl da Mert Hakan Yandaş için çekişmiş ve kazanan Fenerbahçe olmuştu. Şimdi de Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Belözoğlu'nun çok istediği bir transfer için İtalya'ya çıkarma yapılmasını istedi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:36
Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

'de gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ile 'da çalışmaları hız kazandı.

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına havlu atmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

İlk yarıda istediği performans sergileyemeyen, aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına giren Cimbom ise corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

Gelecek sezon aynı hataları tekrarlamak istemeyen iki takım, çalışmalarına erkenden başlamış ve 'nin ardından Yandaş transferinde de karşı karşıya gelmişti.

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

Corona virüsü pandemisi öncesi Emre Kılınç ile birlikte ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun transferinde pürüz çıkmıştı.

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

Bunun üzerine için yeniden devreye giren , 26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda Yandaş transferini resmen açıklaması bekleniyor.

SON DAKİKA