Haberler Galeri Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'nu çıldırtacak transfer!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, yeniden karşı karşıya geldi. Son yıllarda neredeyse her transfer dönemi aynı oyunculara talip olan ezeli rakipler, bu yıl da Mert Hakan Yandaş için çekişmiş ve kazanan Fenerbahçe olmuştu. Şimdi de Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Belözoğlu'nun çok istediği bir transfer için İtalya'ya çıkarma yapılmasını istedi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...