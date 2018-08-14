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'den için flaş karar!

Galatasaray'da Bafetimbi krizi devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü , Gomis'le ilgili çok konuşulacak bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 14.08.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 10:09
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'den için flaş karar!
Fatih Terim'den Gomis için flaş karar!

Cimbom'un Fransız golcüsü Bafetimbi , sezon başlamadan önce yönetime yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilmesi için baskı yapmıştı.

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'den için flaş karar!
Fatih Terim'den Gomis için flaş karar!

Israrını sürdüren tecrübeli oyuncu hedefine ulaşamamıştı.

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'den için flaş karar!
Fatih Terim'den Gomis için flaş karar!

Bunun üzerine morali bozulan , 'e surat astı. İmparator da bu tavır nedeniyle yıldız oyuncuya kızdı...

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'den için flaş karar!
Fatih Terim'den Gomis için flaş karar!

Performansı düşen , Ankaragücü karşılaşmasında yedek bırakıldı.

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'den için flaş karar!
Fatih Terim'den Gomis için flaş karar!

Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor...

Galatasaray'a yakın kaynaklara göre özür dilemediği taktirde Göztepe maçında da kızağa çekilecek.

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'den için flaş karar!
Fatih Terim'den Gomis için flaş karar!

Fransız oyuncunun, özür dilemeye sıcak bakmadığı ve yakın çevresine, "Özür dileyecek birşey yapmadım" dediği öğrenildi.

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'den için flaş karar!
Fatih Terim'den Gomis için flaş karar!

Ankaragücü maçında buharlaştı!

Galatasaray Teknik Direktörü , Ankaragücü maçının ikinci yarısında 'i ısınmaya göndermiş ancak oyuna almamıştı.

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