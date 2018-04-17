Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek 60 puanla liderliğe yükselen ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için transfer harekatı başladı.