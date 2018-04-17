Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek 60 puanla liderliğe yükselen ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için transfer harekatı başladı. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak adına yöneticilerle bir araya geldi. Akşam gazetesinin haberine göre deneyimli çalıştırıcı bu görüşmede, Medipol Başakşehir karşısında oynadığı futboldan memnun kaldığı Belçikalı oyuncu Jason Denayer'in bonservisinin alınmasını istedi. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'den kiralanan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna karşın, savunma rotasyonunda önemli isimler bulunan Manchester City'nin Belçikalı oyuncunun satılmasına sıcak bakabileceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki stoper için Manchester City'ye 3 milyon Euro tutarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Manchester City'de stoper mevkiinde John Stones, Nicolas Otamendi ve Vincent Company gibi Avrupa'nın önde gelen oyuncuları bulunuyor.