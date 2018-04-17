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'den yönetime transfer talebi

Giriş Tarihi: 17.04.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 21:00
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'den yönetime transfer talebi
Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek 60 puanla liderliğe yükselen ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için transfer harekatı başladı.

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'den yönetime transfer talebi
Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Teknik direktör gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak adına yöneticilerle bir araya geldi.

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'den yönetime transfer talebi
Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Akşam gazetesinin haberine göre deneyimli çalıştırıcı bu görüşmede, Medipol Başakşehir karşısında oynadığı futboldan memnun kaldığı Belçikalı oyuncu 'in bonservisinin alınmasını istedi.

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'den yönetime transfer talebi
Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'den kiralanan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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'den yönetime transfer talebi
Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Buna karşın, savunma rotasyonunda önemli isimler bulunan Manchester City'nin Belçikalı oyuncunun satılmasına sıcak bakabileceği öğrenildi.

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'den yönetime transfer talebi
Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki stoper için Manchester City'ye 3 milyon Euro tutarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

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'den yönetime transfer talebi
Fatih Terim'den yönetime transfer talebi

Manchester City'de stoper mevkiinde John Stones, Nicolas Otamendi ve Vincent Company gibi Avrupa'nın önde gelen oyuncuları bulunuyor.

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