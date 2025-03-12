FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers deplasmanında tur için sahaya çıkıyor. İlk maçta Kadıköy'de 3-1'lik yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, İskoçya'da tarihi bir geri dönüş gerçekleştirerek çeyrek finale adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin bu rövanş karşılaşmasında tur atlama şansı için galibiyetten başka bir yol bulunmuyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?