Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
07:53
FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolunda kritik bir rövanş mücadelesine çıkıyor. Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçı öncesinde heyecan dorukta. İlk maçta Kadıköy'de Rangers'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, İskoç temsilcisi karşısında tur şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki; Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?