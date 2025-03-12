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Haberler Galeri FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:53

FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolunda kritik bir rövanş mücadelesine çıkıyor. Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçı öncesinde heyecan dorukta. İlk maçta Kadıköy'de Rangers'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, İskoç temsilcisi karşısında tur şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki; Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers deplasmanında tur için sahaya çıkıyor. İlk maçta Kadıköy'de 3-1'lik yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, İskoçya'da tarihi bir geri dönüş gerçekleştirerek çeyrek finale adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin bu rövanş karşılaşmasında tur atlama şansı için galibiyetten başka bir yol bulunmuyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.

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FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rangers - Fenerbahçe rövanş maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RÖVANŞ MAÇINI NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakalarında görev yapacak olan hakemler belli oldu. Buna göre 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak Rangers FC- Fenerbahçe maçında Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

Eskas'un yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi.

FB RÖVANŞ MAÇI! Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS'A İLK KEZ KAYBETTİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers'a ilk kez mağlup oldu.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibiyle 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi.

Söz konusu sezon İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç golsüz beraberlikle tamamlanmış, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.

Fenerbahçe, 3. kez karşılaştığı İskoç ekibine, ilk kez mağlup oldu.