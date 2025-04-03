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Haberler Galeri FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:39

FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bu kritik mücadelede galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Kupada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, evindeki bu mağlubiyeti taraftarına unutturmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'deki derbi heyecanı, 30. haftada hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından bu hafta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Bordo-mavililer ise ligdeki konumlarını iyileştirip puan durumu tablosunda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!
Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini Mehmet Türkmen yönetecek

FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?