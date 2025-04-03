FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'deki derbi heyecanı, 30. haftada hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından bu hafta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Bordo-mavililer ise ligdeki konumlarını iyileştirip puan durumu tablosunda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?