Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
14:39
FB-TS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bu kritik mücadelede galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Kupada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, evindeki bu mağlubiyeti taraftarına unutturmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?