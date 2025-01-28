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Haberler Galeri FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:10

FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla puanını 9'a yükselten sar-lacivertli takımın tur şansı son maçta belli olacak. Son hafta mücadelesinde Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak takım zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak işitiyor. Yeni sistemle ilk 24'e yer alan takım Avrupa'da play off oynayacak. Gözler maçın detaylarına yöneldi. Peki Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8.hafta karşılaşmasında Midtjylland ile karşılaşacak. Son 24'e kalan takımların play off oynadığı yeni sistemde sarı-lacivertliler, tur şansını son haftaya bırakmıştı.Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland ise 10 puanla 8. hafta öncesinde tur ümitlerini koruyor. Temsilcimizin mücadelesi için gözler detaylara çevrildi. Peki Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak

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FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aynı gün diğer temsilcilerimizin mücadeleleri de bulunduğu için Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SARI-LACİVERTLİLER 9 PUANDA KALDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son mücadelesinde Lyon karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda ilk 24'ü garantileme ihtimali bulunuyordu. Fenerbahçe, son hafta öncesinde puan tablosunda 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda diğer maçların sonuçlarını beklemeden tur atlayacak.

FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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