FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8.hafta karşılaşmasında Midtjylland ile karşılaşacak. Son 24'e kalan takımların play off oynadığı yeni sistemde sarı-lacivertliler, tur şansını son haftaya bırakmıştı.Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland ise 10 puanla 8. hafta öncesinde tur ümitlerini koruyor. Temsilcimizin mücadelesi için gözler detaylara çevrildi. Peki Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?