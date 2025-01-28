FB UEFA AVRUPA LİGİ 8. MAÇINDA! Midtjylland -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:10
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla puanını 9'a yükselten sar-lacivertli takımın tur şansı son maçta belli olacak. Son hafta mücadelesinde Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak takım zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak işitiyor. Yeni sistemle ilk 24'e yer alan takım Avrupa'da play off oynayacak. Gözler maçın detaylarına yöneldi. Peki Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?