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Haberler Galeri Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:15

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşılaşacak. Play-off'larda Anderlecht'i eleyerek bu aşamaya yükselen sarı-lacivertliler, ilk maçında İskoçya ekibi Rangers'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Temsilcimiz, Rangers'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!

Fenerbahçe-Rangers maçı için geri sayım sürüyor. Play-off aşamasında Anderlecht'i eleyerek bu önemli turda yer alan sarı-lacivertli ekip ilk maçını evinde taraftarının önünde oynayacak. Fenerbahçe, rakibini mağlup etmesi durumunda rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde edecek ve Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselmek için önemli bir adım atmış olacak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

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Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!

RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

3.3.2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

4.3.2025 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

5.3.2025 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satış.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.