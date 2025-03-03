Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!

Fenerbahçe-Rangers maçı için geri sayım sürüyor. Play-off aşamasında Anderlecht'i eleyerek bu önemli turda yer alan sarı-lacivertli ekip ilk maçını evinde taraftarının önünde oynayacak. Fenerbahçe, rakibini mağlup etmesi durumunda rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde edecek ve Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselmek için önemli bir adım atmış olacak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?