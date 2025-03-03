Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
06:15
Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maç bilgisi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşılaşacak. Play-off'larda Anderlecht'i eleyerek bu aşamaya yükselen sarı-lacivertliler, ilk maçında İskoçya ekibi Rangers'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Temsilcimiz, Rangers'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?