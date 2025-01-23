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Haberler Galeri FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:17

FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maç gününde Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekip İtalyan hakem Simone Sozza yönetiminde mücadele edecek. Fenerbahçe, ilk 8'e kalmak ve direkt olarak son 16 turuna gitmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Lyon karşılaşması yaşanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde Lyon'u yenmek ve grupları ilk 8'de tamamlama şansını yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Lyon'u konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 20.45'te başlayacak.

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FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GRUBU İLK 8'DE NASIL TAMAMLAR?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması için ihtimaller sürüyor. Fenerbahçe, Lyon ve Midtjylland'ın mağlup etse dahi direkt üst tura çıkamayabilir.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin alacağı sonuçlar burada önemli. Eğer Fenerbahçe ilk yarışı 8 sırada yarışı tamamlayamazsa play-off'a kalacak ve ekstradan 2 maç oynayacak.

Play-off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE 21. SIRADA

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

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