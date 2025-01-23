Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:17
FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda! Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi maç gününde Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekip İtalyan hakem Simone Sozza yönetiminde mücadele edecek. Fenerbahçe, ilk 8'e kalmak ve direkt olarak son 16 turuna gitmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...