Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
11:14
Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...
Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosundaki birçok yıldız oyuncunun gösterdiği performans sonrası teklifler alan sarı-lacivertli camia, transferde resmen kasasını dolduracak. Fenerbahçe'de tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu olmaya hazırlanıyor. İşte o teklifler ve gitmesi beklenen o yıldızlar...