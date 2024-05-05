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Haberler Galeri Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:14

Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...

Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosundaki birçok yıldız oyuncunun gösterdiği performans sonrası teklifler alan sarı-lacivertli camia, transferde resmen kasasını dolduracak. Fenerbahçe'de tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu olmaya hazırlanıyor. İşte o teklifler ve gitmesi beklenen o yıldızlar...

Samet YÜKSEL
Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...

FENERBAHÇE'YE FLAŞ TEKLİFLER GELİYOR

Fenerbahçe'nin oyuncuları bu sezon Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. İşte kalem kalem yıldızların durumu...

Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...

FERDİ'NİN BEDELİ BELLİ OLDU

Ferdi Kadıoğlu: 24 yaşındaki futbolcu, Arsenal'den resmi teklif bekliyor. Fenerbahçe ise oyuncusunun önünü açacak ve bu transfere izin verecek.

Fenerbaçhe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif yağmuru! Tam 8 oyuncu Avrupa yolcusu...

Arsenal'in ilk teklifinin 25 milyon Euro olması düşünülüyor. Ferdi ile Leverkusen ve Napoli de ilgileniyor.

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