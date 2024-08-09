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Haberler Galeri Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:18

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi

Trendyol Süper Lig 1. hafta başladı. Fikstürle birlikte derbi tarihleri de merakla bekleniyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ilk maçını Adana Demirspor ile oynayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Öte yandan Portekizli teknik adamın ilk 11'i taraftarın gündeminde. Peki; Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte maça dair merak edilenler...

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahe, Süper Lig'e iddialı başlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında ilk puanını almaya çalışacak. Yeni transferlerin takip edildiği kadroda muhtemel 11'ler de merak konusu. Peki; Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper lig 1. haftada oynanacak Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 10 Ağustos günü saat 21.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe maçı ile birlikte tüm Süper Lig maçları Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜR

9 Ağustos:

Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos:

Kasımpaşa - Konyaspor

Antalyaspor - Göztepe

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi

11 Ağustos:

Sivasspor - Trabzonspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos:

Rizespor - Başakşehir

Bodrumspor - Gaziantep FK

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