Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
16:18
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi
Trendyol Süper Lig 1. hafta başladı. Fikstürle birlikte derbi tarihleri de merakla bekleniyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ilk maçını Adana Demirspor ile oynayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Öte yandan Portekizli teknik adamın ilk 11'i taraftarın gündeminde. Peki; Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte maça dair merak edilenler...