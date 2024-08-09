Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor tarihi

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahe, Süper Lig'e iddialı başlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında ilk puanını almaya çalışacak. Yeni transferlerin takip edildiği kadroda muhtemel 11'ler de merak konusu. Peki; Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...