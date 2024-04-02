Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Trendyol Süper Lig 31. hafta karşılaşması

Avrupa Liglerine ara verilmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de karşılaşmalar bu hafta gerçekleşmeye başladı. Fenerbahçe'de tam 9 isim kart sınırında bulunuyor. Taraftarlar maçın takibini yapmak ve takımlarına destek olmak adına maçın saatini, kanalını sorguluyorlar. Peki, Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?