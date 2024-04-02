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Haberler Galeri Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 02.04.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 19:21

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

Trendyol Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Milli araya giren Süper Lig Fenerbahçe- Adana Demirspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin sarı kırmızılı ekiple olan zirve mücadelesi devam ederken Fenerbahçe Adana Demirspor'un karşısından üç puanla ayrılma ümidi taşıyor. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin rakibiyle arasında 2 puanlık fark bulunuyor. Peki Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

Avrupa Liglerine ara verilmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de karşılaşmalar bu hafta gerçekleşmeye başladı. Fenerbahçe'de tam 9 isim kart sınırında bulunuyor. Taraftarlar maçın takibini yapmak ve takımlarına destek olmak adına maçın saatini, kanalını sorguluyorlar. Peki, Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.

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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesi beIN Sports 1 üzerinden yayınlanacak.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR!

Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncu yer almayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

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