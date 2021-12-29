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Giriş Tarihi: 29.12.2021 19:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 20:12

A Spor Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı ve kesintisiz izle!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmalarında bugün Fenerbahçe Afyonspor maçı için nefesler tutulurken maç saatinin yaklaşmasıyla A Spor canlı yayın izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Ülker Stadyumunda gerçekleşecek olan maçın naklen takibini yapmak isteyen vatandaşlar "A Spor ile Fenerbahçe Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı ve kesintisiz izle" ekranı üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. İşte 29 Aralık 2021 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle ekranı ve skor takip ekranı gibi tüm detaylar...

Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle! A Spor ile Fenerbahçe Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı ve kesintisiz izle!

Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı izle... Sarı kanarya bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında kendi sahasında Afyon'u ağırlıyor. A Spor ekranlarından heyecan dolu kupa mücadelesini naklen takip etmek isteyenler "29 Aralık 2021 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle ekranı"nı araştırma konusu haline getirdi. Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekip Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle ekranı ve detaylar...

Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle! A Spor ile Fenerbahçe Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı ve kesintisiz izle!

Fenerbahçe Afyonspor maçı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 21:00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE-AFJET AFYONSPOR MAÇINA DOĞRU

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Afjet Afyonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçı heyecanla beklediklerini söyledi.

Afjet Afyonspor ile Bitci (Türk dijital para borsası) arasında bir otelde sponsorluk anlaşması imzalanırken, burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

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Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle! A Spor ile Fenerbahçe Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı ve kesintisiz izle!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afjet Afyonspor'un yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağını hatırlatan Çiçek, "Ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Hatta fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Afjet Afyonspor olunca, her şey teferruat. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım. Hem de canı gönülden tutacağım. O yüzden Afyonkarahisar'daki herkesin kalbinin Afjet Afyonspor'la attığını biliyorum. Artık takımımız Afyonspor bizim sevdamız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afjet Afyonspor'dan bu sezon çok ümitli olduklarını dile getirerek, "Yarın Fenerbahçe maçı var. Şans bizden yana olursa, inşallah yeneriz. Yendiğimiz zaman da inşallah Afyonspor bir üst lige biraz daha yaklaşmış olacak. Bu hususta her türlü desteği veren, maddi kaynak açısından önünü açan bu anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı yayın izle! A Spor ile Fenerbahçe Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı ve kesintisiz izle!

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş da takımla yola çıktıkları ilk günden itibaren parolalarının her zaman galibiyet olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarına güvendiklerini aktaran Karakuş, "Allah'a şükür, 5 haftadır liginde yenilmeyen bir Afjet Afyonspor var. Yarın da Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacağız. Oyuncularımız tüm gücüyle elinden geleni sahada yapacak. İnşallah Afjet Afyonspor için iyi bir sonuç olur. Takımımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorluk antlaşması imza törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Bitci yetkilisi Faysal Şefkatlioğlu, TSYD Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey ve Afjet Afyonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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