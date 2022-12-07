Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:30

Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Dünya Kupası maç arasında kondisyondan düşmemek için hazırlığa devam ediyor. Alanyaspor ile karşılaşacak sarı lacivertliler, hazırlık maçlarında yakaladığı seriyi devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Akdenizli taraftarlar maçı takip etmek için tribünde olacak. Fenerbahçe hazırlık maçı canlı yayın ile takip edilecek. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11 ve yayın bilgisi…