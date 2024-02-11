Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:10
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Alanyaspor ile karşılaşacak. 63 puan ve averaj farkıyla liderliğini koruyan Fenerbahçe kadrosundaki eksikliklere rağmen kazanmak istiyor. Sarı lacivertli takım kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı müsabaka için nefesler tutuldu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…