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Haberler Galeri Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması
Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:10

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Alanyaspor ile karşılaşacak. 63 puan ve averaj farkıyla liderliğini koruyan Fenerbahçe kadrosundaki eksikliklere rağmen kazanmak istiyor. Sarı lacivertli takım kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı müsabaka için nefesler tutuldu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesi için nefesler tutuldu. Taraftarı önünde turuncu yeşillileri yenerek haftayı üç puanla kapatmak isteyen sarı lacivertli ekibin kadrosunda farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek isimler mevcut. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 25. haftada Fenerbahçe Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, yarın forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

FENERBAHÇE SON DURUM

Trendyol Süper Lig'de topladığı 63 puanla lider konumda bulunan Fenerbahçe, bu sezon ligin en fazla gol atan (63) takımı oldu. 24 karşılaşmada 20 galibiyet alan Fenerbahçe, Galatasaray ile aynı puana sahip. Sarı lacivertliler son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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