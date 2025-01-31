Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
15:32
Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Anderlecht play off maçı tarihi taraftarların gündeminde. Fenerbahçe, Danimarka deplamasnından beraberlikle ayrılmasıyla Avrupa'da devam etmeyi garantiledi. Play off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Çekiminin ardından sarı lacivertli ekip Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Anderlecht playf off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları