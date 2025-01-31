Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe son maçında gösterdiği performansın ardından play off turuna hak kazandı ve kura çekiminde Anderlecht ile eşleşti. Taraftarlar maçı yakından takip etmek için karşılaşmanın detaylarını sorguluyor.Peki, Fenerbahçe Anderlecht playf off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?