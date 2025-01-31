Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:32

Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Anderlecht play off maçı tarihi taraftarların gündeminde. Fenerbahçe, Danimarka deplamasnından beraberlikle ayrılmasıyla Avrupa'da devam etmeyi garantiledi. Play off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Çekiminin ardından sarı lacivertli ekip Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Anderlecht playf off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları

Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe son maçında gösterdiği performansın ardından play off turuna hak kazandı ve kura çekiminde Anderlecht ile eşleşti. Taraftarlar maçı yakından takip etmek için karşılaşmanın detaylarını sorguluyor.Peki, Fenerbahçe Anderlecht playf off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ AÇIKLANDI!

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından 2-2 beraberlikle dönerken muhtemel rakipleri Bodo Glimt veya Anderlecth olarak belirlenmişti. Bugün yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecth oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için sahaya çıkacak temsilcilerimiz Fenerbahçe'nin play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Kesin tarihler ve saatler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Fenerbahçe Anderlecht maçı play off maçı: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin maçının diğer UEFA maçlarında olduğu gibi TRT ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

SON DAKİKA