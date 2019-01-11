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kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

Giriş Tarihi: 11.01.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 21:19
Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , kampın son günündeki hazırlık karşılaşmasında AZ Alkmaar'ı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada İsmail Köybaşı, 54'üncü dakikada Mehmet Ekici ve 84'üncü dakikada Frey kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 51 ve 75'inci dakikada Seuntjens kaydetti.
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Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında öne geçti. Savunmadan paslarla çıkan Fenerbahçe'de Dirar, Slimani ile üst üste yaptığı 2 verkaç sonrasında sağ çizgiye indi. Dirar'ın ortasında arka direkteki İsmail güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, 30'uncu dakikada Slimani net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

51'inci dakikada skora denge geldi. Seuntjens orta sahada Mehmet Topal'dan kaptığı topla ceza sahasına kadar giren futbolcu, kaleci Harun'u çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe 54'üncü dakikada tekrar öne geçti. Rakip ceza sahasında yapılan baskının ardından kapılan topta, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Ekici'nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 75'inci dakikada skora tekrardan denge geldi. Harun'un uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası üzerinde buluşan Seuntjens şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

84'üncü dakikada bir kez daha öne geçti ve maçın skorunu tayin etti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2.

Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

DEVRE ARASINDA 10 DEĞİŞİKLİK

Ersun Yanal, AZ Alkmaar karşılaşmasının ikinci yarısına 10 değişiklik yaparak başladı. Yanal, mücadelede 11'de başlayan isimlerden sadece Dirar'ı karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya sürdü. 'nin ikinci yarıdaki 11'i şöyle: Harun - Isla, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Frey, Soldado. Ersun Yanal ikinci yarıda oyuncu değişikliklerinin yanı sıra taktik değişikliğe de gitti. Tecrübeli hoca ikinci yarıda takımı 4-4-2 formasyonuyla sahaya sürdü.
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Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

VOLKAN DEMİREL 139 GÜN SONRA SARI LACİVERTLİ FORMAYLA SAHAYA ÇIKTI

'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, AZ Alkmaar karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı. Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe karşısında Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki kaleci böylece 139 gün sonra bir karşılaşmada sarı lacivertli formasıyla sahaya çıkmış oldu.

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