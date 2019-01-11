Fenerbahçe Antalya kampını AZ Alkmaar galibiyeti ile noktaladı

DEVRE ARASINDA 10 DEĞİŞİKLİK
Ersun Yanal, AZ Alkmaar karşılaşmasının ikinci yarısına 10 değişiklik yaparak başladı. Yanal, mücadelede 11'de başlayan isimlerden sadece Dirar'ı karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya sürdü. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki 11'i şöyle: Harun - Isla, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Frey, Soldado. Ersun Yanal ikinci yarıda oyuncu değişikliklerinin yanı sıra taktik değişikliğe de gitti. Tecrübeli hoca ikinci yarıda takımı 4-4-2 formasyonuyla sahaya sürdü.
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