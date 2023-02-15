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Haberler Galeri Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:10

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hakkında araştırmalar başladı. Uzun bir aradan sonra Avrupa turnuvaları başladı. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları bu hafta başladı ve üç hafta daha sürecek. Bu noktada, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Grupları birinci sırada bitiren sarı lacivertli ekip, rakibini bekliyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa rakibi kim, ne zaman belli olacak? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte konu hakkında detaylar

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, rakibi kim soruları yanıt arıyor. Perşembe günü Trabzonspor Basel ile Avrupa mücadelesini verecekken, grubundan birinci çıkan sarı lacivertlilerin oynayacağı maç hakkında araştırmalar sürüyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?

AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax - Union Berlin

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Roma- Salzburg

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Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?

Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

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