Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:10

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hakkında araştırmalar başladı. Uzun bir aradan sonra Avrupa turnuvaları başladı. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları bu hafta başladı ve üç hafta daha sürecek. Bu noktada, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Grupları birinci sırada bitiren sarı lacivertli ekip, rakibini bekliyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa rakibi kim, ne zaman belli olacak? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte konu hakkında detaylar