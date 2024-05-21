FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Olağan Kongre saat kaçta? İşte adaylar

Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:57
Fenerbahçe başkanlık seçimi gündemde. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın son dönemdeki açıklamaları ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda puan farkını kapatmaya yaklaşmasıyla "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler?" soruları araştırılmaya başladı. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için takvim netleşti. Olağan Kurul'da aynı zamanda yeni başkan da belli olacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından sonra Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Olağan Kongre saat kaçta? İşte adaylar