FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Olağan Kongre saat kaçta? İşte adaylar

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLDU MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem daha aday olmaya karar verirken Sadettin Saran Ali Koç'u desteklemek üzere adaylıktan çekildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki görüşme sona erdi. Bir süredir adaylığı belirsiz olan Ali Koç, Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı.