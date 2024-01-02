Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı

TEKNİK ADAMDAN MESAJ!

Başantrenör Sarunas Jasikevicius Kızılyıldız karşılaşması öncesinde şu ifadeleri kullandı:

Çift maç haftasında zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Kızılyıldız, rollerin çok net olduğu bir takım. Guardları, kendileri ve diğer takım arkadaşları için çok sayıda sayı fırsatı yaratıyor. EuroLeague'in en iyi hücum ribaundu alan takımlarından biri ve genel olarak sert basketbol oynayan bir takım. Zorlu bir maça hazır olmamız gerekiyor.