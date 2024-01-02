Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:44
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı bu akşam oynanıyor. THY Avrupa Basketbol Ligi EuroLeague 18. Haftada oynanacak maç için geri sayım başladı. Avrupa temsilcimiz Sırp ekiple maçı öncesi teknik adam Sarunas Jasikevicius, maçın zorlu olduğuna vurgu yaptı. Ligde yükselmeye devam eden sarı lacivertliler evinde mücadele ediyor. Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?