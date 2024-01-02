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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:44

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı bu akşam oynanıyor. THY Avrupa Basketbol Ligi EuroLeague 18. Haftada oynanacak maç için geri sayım başladı. Avrupa temsilcimiz Sırp ekiple maçı öncesi teknik adam Sarunas Jasikevicius, maçın zorlu olduğuna vurgu yaptı. Ligde yükselmeye devam eden sarı lacivertliler evinde mücadele ediyor. Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı hangi kanalda belirlendi. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar ekran başında yerini alıyor. Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 2023-2024 temsilcilerimiz arasında olan Fenerbahçe Beko Kızılyıldız karşısında mücadele ediyor. Parkeden kimin galip ayrılacağı merak konusu. Peki; Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı 2 Ocak Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı

TEKNİK ADAMDAN MESAJ!

Başantrenör Sarunas Jasikevicius Kızılyıldız karşılaşması öncesinde şu ifadeleri kullandı:

Çift maç haftasında zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Kızılyıldız, rollerin çok net olduğu bir takım. Guardları, kendileri ve diğer takım arkadaşları için çok sayıda sayı fırsatı yaratıyor. EuroLeague'in en iyi hücum ribaundu alan takımlarından biri ve genel olarak sert basketbol oynayan bir takım. Zorlu bir maça hazır olmamız gerekiyor.

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Kızılyıldız maçı kanalı

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