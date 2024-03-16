Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko-Manisa BB karşılaşması gerçekleşiyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe Beko-Manisa BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı maç bilgileri…