Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR'DA SON DURUM:
Hakan Demir tarafından çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Spor kadrosunda şu isimler yer alıyor.
Guardlar: Daron Russell, Pako Cruz, Trevon Duval, John Roberson, Berkay Sinirlioğlu, Kaan Sarıaslan, Dorukhan Engindeniz, Barış Çağan Özkan
Forvetler: James Anderson, Sinan Sağlam, Ryan Luther, Mustafa Görür
Pivotlar: Emanuel Terry, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Tolga Kaan Birer
Manisa Büyükşehir Belediye Spor bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 9 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 90-106 yenildi. Bu karşılaşmada Pako Cruz 23, Daron Russell 22, Emanuel Terry 21 sayı üretti.