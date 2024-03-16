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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:39

Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 23. Haftasında, Fenerbahçe Beko-Manisa BB karşılaşması gerçekleşecek. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Valencia Basket'i konuk etti ve rakibini 118-88 ile geçerek 18. galibiyetini aldı. Peki, Fenerbahçe Beko-Manisa BB maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Beko-Manisa BB maçı canlı izle!

Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko-Manisa BB karşılaşması gerçekleşiyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe Beko-Manisa BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı maç bilgileri…

Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO-MANİSA BB MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 23. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u konuk ediyor. 16 Mart Cumartesi günü (bugün) 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.

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Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO-MANİSA BB MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko ile Manisa BB arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko-Manisa BB Maçı Bein Sports 5 Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM:

Ekibimiz, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 14 Mart Perşembe günü Valencia Basket'i konuk etti. Takımımız, rakibini 118-88 ile geçerek 18. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey 28, Nigel Hayes-Davis 21, Scottie Wilbekin 20 sayı üretti.

Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasında 9 Mart Cumartesi günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne konuk oldu. Fenerbahçe Beko, rakibini 68-93 ile geçerek 22. maçında 19. galibiyetini aldı. Ekibimizde Tyler Dorsey 18, Tarık Biberovic 15 sayı üretti.

Takımımızda sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR'DA SON DURUM:

Hakan Demir tarafından çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Spor kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Guardlar: Daron Russell, Pako Cruz, Trevon Duval, John Roberson, Berkay Sinirlioğlu, Kaan Sarıaslan, Dorukhan Engindeniz, Barış Çağan Özkan
Forvetler: James Anderson, Sinan Sağlam, Ryan Luther, Mustafa Görür
Pivotlar: Emanuel Terry, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Tolga Kaan Birer

Manisa Büyükşehir Belediye Spor bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 9 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 90-106 yenildi. Bu karşılaşmada Pako Cruz 23, Daron Russell 22, Emanuel Terry 21 sayı üretti.

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