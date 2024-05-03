Fenerbahçe Beko -Monaco maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko- Monaco maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 03.05.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
12:55
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 2-1 önde olduğu Play-Off serisinde bir kez daha Monaco'yu ağırlıyor. THY EuroLeague play-off çeyrek final serisinde karşılaşacak Fenerbahçe Beko- Monaco Fenerbahçe eşleşmesinde üç galibiyete ulaşan takım dörtlü finale yükselecek. Fenerbahçe Fransız ekibi bir kez daha mağlup ederek adını Berlin'deki finale yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar