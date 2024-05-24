Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI YAYINI İZLE | Euroleague Final Four Fenerbahçe Beko saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

Fenerbahçe Beko, Panatinaikos maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Tek maçtan oluşan dörtlü finalde kazanan takım adını finale yazdıracak. Jasikevicius yönetiminde normal sezonu 5. bitiren Fenerbahçe, Monaco'yu devirerek dörtlü finale kaldı. Bu başarıyla birlikte sarı-lacivertliler, Final Four'a en fazla katılan Türk takımı unvanıyla yarışa giriyor. Real Madrid - Olympiakos maçının kazananı ile finalde mücadele edilecek. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?