Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı bilet fiyatları gündemdeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, tarihi saati ve kadrosu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Son maçlarda ligde önemli gelişmeler kaydeden sarı lacivertli ekip evinde galibiyete odaklandı. Peki; Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar...