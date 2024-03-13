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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:04

Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

EuroLeague 29. haftada Ülker oldukça önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, Valencia Basket takımını ağırlıyor. Son maçlarda ivmeyi yükselten sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar, heyecanlı mücadele için ekran başında yerini alıyor. Avrupa Ligi puan sırasında 6. sıraya yükselen temsilcimiz oldukça kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki; Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe basketbol maçı biletleri...

Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı bilet fiyatları gündemdeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, tarihi saati ve kadrosu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Son maçlarda ligde önemli gelişmeler kaydeden sarı lacivertli ekip evinde galibiyete odaklandı. Peki; Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar...

Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

FENERBAHÇE BEKO VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı 14 Mart Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

FENERBAHÇE BEKO VALENCİA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague 29. hafta karşılaşması S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

Fenerbahçe Beko, 28 haftada aldığı 17 galibiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor. Valencia Basket ise kazandığı 13 maçla onuncu sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Valencia 77-74 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

FENERBAHÇE BEKO VALENCİA BASKET BİLET FİYATLARI

Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
Localar: ₺1500
346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
Kategori 1: ₺1000
Sky Lounge: ₺750
Kategori 2: ₺850
Kategori 3: ₺750
Kategori 4: ₺600
Kategori 5: ₺400
Kategori 6: ₺300
Kat 7 – ₺200
Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - ₺200
Öğrenci tribünü (üst kat) - ₺100

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