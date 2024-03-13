Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi saatte, kanalı belli mi? EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı biletleri

Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:04
EuroLeague 29. haftada Ülker oldukça önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, Valencia Basket takımını ağırlıyor. Son maçlarda ivmeyi yükselten sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar, heyecanlı mücadele için ekran başında yerini alıyor. Avrupa Ligi puan sırasında 6. sıraya yükselen temsilcimiz oldukça kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki; Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe basketbol maçı biletleri...