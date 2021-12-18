Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bugün mü, ne zaman? FB BJK Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, yarın mı?

OĞUZHAN'IN İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Önder Karaveli'nin Kayserispor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece bir değişiklik yaparak Fenerbahçe maçının ilk 11'ini oluşturması bekleniyor.

Geçen hafta Serdar Saatçı'yı onbire koyarak takdir toplayan Karaveli, Fenerbahçe maçında da yine genç stopere görev verecek. Siyah beyazlıların Kadıköy deplasmanındaki defans dörtlüsü Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan'dan oluşacak. Böylece kaleci Ersin'le beraber belki de uzun yıllar sonra bir derbi maçına defans hattında altyapıdan 3 oyuncu birden aynı anda görev almış olacak.

Orta sahada defansif görevde Josef'e şans vermeyi düşünen Karaveli'nin, hücum hattındaki dörtlüde Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan ve Larin'i görevlendirmesi, santrforda da Batshuayi'ye forma vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde; Ersin-Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic (Atiba), Oğuzhan, Larin, Batshuayi.

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Kayserispor maçında cezalı oldukları için oynamayan Necip, Josef ve Welinton'un Fenerbahçe derbisinde oynamalarına engel bir durum bulunmuyor. Bununla birlikte siyah beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou maç kadrosunda yer alamayacak. Dünkü antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası burnu kırılan Umut Meraş için özel maske hazırlanması ve bu şeklide maç kadrosuna dahil edilmesi düşünülüyor. Topla çalışmalara iki gün önce başlayan Alex Teixeira'nın da henüz hazır olmadığı için kadroya alınması beklenmiyor.