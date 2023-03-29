Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:14

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Süper Lig'in 27. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi sarı-lacivertliler ligdeki son 5 haftada tek beraberlik alarak 54 puanla 2. sırada yer alırken, siyah-beyazlılar 1 beraberlik ve tek mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Derbi mücadelesini canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri.