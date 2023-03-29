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Haberler Galeri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:14

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Süper Lig'in 27. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi sarı-lacivertliler ligdeki son 5 haftada tek beraberlik alarak 54 puanla 2. sırada yer alırken, siyah-beyazlılar 1 beraberlik ve tek mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Derbi mücadelesini canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. Haftasında derbi maçında yeşil sahaya çıkacak. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak olan derbi maçını canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler gün, saat ve canlı yayın bilgilerine erişmek isteyerek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kritik derbi maçının tüm detayları şöyle;

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik derbi mücadelesi 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
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