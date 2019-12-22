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- derbisinden kareler

, 'in 16. haftasında 'ı konuk ediyor. Son 6 maçında 2 galibiyet alabilen ve galibiyet serisine başlamak isteyen sarı lacivertliler 15 maçta topladığı 25 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle 6 maçlık galibiyet serisi son bulan siyah beyazlılar ise 27 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden objektiflere yansıyan kareleri galerimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 19:49
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler
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