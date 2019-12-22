Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden kareler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Son 6 maçında 2 galibiyet alabilen ve galibiyet serisine başlamak isteyen sarı lacivertliler 15 maçta topladığı 25 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle 6 maçlık galibiyet serisi son bulan siyah beyazlılar ise 27 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden objektiflere yansıyan kareleri galerimizde bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 22.12.2019
19:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
19:49
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