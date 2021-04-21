Spor Toto Süper Lig'in 36. Haftasının sona ermesine az bir zaman kala ligin ilk 3 sırasında yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray takımlarının lig bitimine kadar olan sürede kalan maçları futbolseverler tarafından merak konusu olmaya başladı. Bu bilgiler ışığında takımların maç programlarını öğrenmek isteyenler "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları nasıl?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen hafta hafta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar ve fikstür detayları.