Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Zorlu derbi beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Zorlu derbi beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler FENERBAHÇE Harun Tekin (Volkan Demirel) Şener Özbayraklı Roman Neustadter Martin Skrtel (Diego Reyes) Hasan Ali Kaldırım