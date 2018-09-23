Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Zorlu derbi beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 23.09.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 15:47
  • 1
  • 24
- maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında ile karşı karşıya gelecek.

  • 2
  • 24
- maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Zorlu derbi beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

İşte muhtemel 11'ler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 24
- maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE

Harun Tekin (Volkan Demirel)

  • 4
  • 24
- maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Şener Özbayraklı

  • 5
  • 24
- maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Roman Neustadter

  • 6
  • 24
- maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Martin Skrtel (Diego Reyes)

  • 7
  • 24
- maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Hasan Ali Kaldırım

BİZE ULAŞIN