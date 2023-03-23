Giriş Tarihi: 23.03.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 16:32

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, hangi gün? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sebebiyle Milli Takım arasına girildi. 24 ve 28 Mart tarihlerinde Milli Takım Ermenistan ve Hırvatistan'a karşı mücadele edecek. D Grubu'nda ilk iki takım turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Bu noktada TFF Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak sorusuna yanıt verdi. Süper Lig 27. hafta maç programını duyurdu. Böylece Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için tarih verildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe Beşiktaş biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar