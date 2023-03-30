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Haberler Galeri Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 14:46

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig 27. Hafta derbiye sahne olacak. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre tarihi derbiye taraftar alınmayacak. Taraftar biletleri beklerken gelen karar takımların resmi hesaplarından paylaşıldı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Muhtemel 11 kadrosu da gündemdeki yerini aldı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ile araştırılıyor. Tribünlerde olmayacak taraftarlar ekran başında yerini alacak. Süper Lig 27. Haftada oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takım da zirve için 3 puan elde etmeye çalışacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Muhtemel 11'ler de şimdiden gündemde. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

DERBİ MAÇINA TARAFTAR ALINMAYACAK!

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar Fenerbahçe'nin resmi hesabından şöyle duyuruldu:

Beşiktaş ile 2 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?
  • İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.
  • Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 Nisan 2023 tarihinde oynanacak maçın başlangıç düdüğü 20.30'da çalacak.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç BeinSports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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