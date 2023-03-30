Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ile araştırılıyor. Tribünlerde olmayacak taraftarlar ekran başında yerini alacak. Süper Lig 27. Haftada oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takım da zirve için 3 puan elde etmeye çalışacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Muhtemel 11'ler de şimdiden gündemde. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…