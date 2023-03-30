Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB-BJK derbisinde taraftar kararı! Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig 27. Hafta derbiye sahne olacak. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre tarihi derbiye taraftar alınmayacak. Taraftar biletleri beklerken gelen karar takımların resmi hesaplarından paylaşıldı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Muhtemel 11 kadrosu da gündemdeki yerini aldı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…