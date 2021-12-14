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Haberler Galeri Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 23:19

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 17. Haftası, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, tek mağlubiyetle 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 3 mağlubiyet, tek beraberlik ve galibiyetle 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Derbi maçını izlemek isteyenler gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

2021-2022 Süper Lig sezonu 17. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşılaşacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta?
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