Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 17. Haftası, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, tek mağlubiyetle 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 3 mağlubiyet, tek beraberlik ve galibiyetle 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Derbi maçını izlemek isteyenler gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.