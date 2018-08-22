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, ile ön protokol imzalamış!

'a imza atan , ile ön sözleşme imzalamış. Eski başkan 'ın lig bitmeden Alanyasporlu yıldızın transferini bitirdiği belirtildi. 25 yaşındaki 10 numara 4 yıllık imza atacaktı.

HABER: VOLKAN DEMİR

Giriş Tarihi: 22.08.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 09:56
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, ile ön protokol imzalamış!
Fenerbahçe, Emre Akbaba ile ön protokol imzalamış!

'de - Ali Koç rekabetine sahne olan 2-3 Haziran seçimleri hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunda tarihin akışını değiştirdi.

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, ile ön protokol imzalamış!
Fenerbahçe, Emre Akbaba ile ön protokol imzalamış!

Ali Koç, ezici bir üstünlükle seçimi kazanırken, 'ın 20 yıllık başkanlığına son verdi.

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, ile ön protokol imzalamış!
Fenerbahçe, Emre Akbaba ile ön protokol imzalamış!

Peki seçilseydi ne olacaktı? Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon var.

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, ile ön protokol imzalamış!
Fenerbahçe, Emre Akbaba ile ön protokol imzalamış!

'ın göreve devam etmesi halinde kulübe 100 milyon Euro'nun üzerinde sponsor geliri sağlayacağı...

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, ile ön protokol imzalamış!
Fenerbahçe, Emre Akbaba ile ön protokol imzalamış!

Aykut Kocaman önderliğinde büyük bir atılım başlatarak şampiyonluk için hayli iddialı bir kadro kuracağı hep konuşuldu.

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, ile ön protokol imzalamış!
Fenerbahçe, Emre Akbaba ile ön protokol imzalamış!

seçilseydi, 4 Haziran sabahı ilk iş olarak Alanyaspor forması giyen 'nın transferini açıklayacaktı.

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, ile ön protokol imzalamış!
Fenerbahçe, Emre Akbaba ile ön protokol imzalamış!

25 yaşındaki 10 numaranın 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı, ilk yıl ücretinin 1.7 milyon Euro olacağı, sonraki her yıl alacağı paranın 100 bin Euro artacağı bildirildi.

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